Sermaye Piyasası Kurulu, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin halka arzını onayladı. 3.2 milyar TL büyüklüğünde ve yüzde 13,64 halka arz açıklığı ile gerçekleşecek halka arzda, yatırımcılara toplam 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtımı yapılacak. Firma, önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. İşte, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim'in halka arzına dair tüm detaylar…