Kamala Harris, 20 Ekim 1954 yılında Oakland, Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. UC Hastings College of the Law (1989),Howard Üniversitesi (1986),Westmount High School’de eğitim gören Kamala Harris, Biden gibi avukat.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Harris, 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde 32. Kaliforniya Başsavcısı oldu. ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olan Harris'in savcılık döneminden kalma kuvvetli bir hitabeti olduğu söyleniyor.

Harris, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiden aday adayı olmuştu ancak sonrasında Biden lehine adaylığını geri çekmişti. 55 yaşındaki Harris, Joe Biden’in başkan seçilmesiyle ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip oldu.

Harris, siyasi kariyerinin başladığı dönemlerde 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı” olarak tanınmasına destek verdi. Ayrıca senatörlüğü sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’ya ilişkin politikalarını sıkça eleştirdi.

Harris'e katı şekilde polis yanlısı bir başsavcı olarak görev yaptığı için Kaliforniya’nın en iyi polisi de deniyor. Bu algıyı bildiği ve savcı geçmişini unutturmak için adaylığı açıklanmadan önce, George Floyd eylemlerine katılıp protestocularla bir araya geldi.

Devrimden ve köklü değişikliklerden yana olmadığını sürekli dile getiren Harris'in, başkan yardımcılığında radikal değişiklikler yapması beklenmiyor. Ancak dış politika da fazla deneyimi olmadığı için iç politika konularıyla ilgilenmesi bekleniyor.

Aslında ABD'de başkan yardımcılığı sembolik bir görev, bu zamana kadar hiçbir seçimde başkan yardımcısı adayı bu kadar konuşulmamıştı. Başkan yardımcısının sorumluluğu başkanının hayatını kaybetmesi ya da görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde artıyor. Ancak bu seçimde, "Joe Biden'a bir şey olabilir mi?" sorusu hep gündeme geldi.

Biden'ın yaşı sebebiyle görevini dört yıl boyunca sürdüremeyeceği ve akli dengesi en çok tartışılan konular arasındaydı. Hatta rakibi Donald Trump da Biden'ı akli dengesi konusunda eleştirdi. Durum böyle olunca, Biden bir anlamda ileride başkan adayı olması mümkün birini aday gösterdi.

Biden, kendisine bir şey olursa başkan olacak, bir sonraki seçimlerde ABD Başkanlık seçimlerinde yarışacak ve Demokrat Partiyi yönetecek ismi seçti. Bu da Kamala Harris'in sıradan bir başkan yardımcısı olmadığını gösteriyor...