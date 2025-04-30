Kameraları kapatılan otelin eski müdürünün ifadesine ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İmamoğlu'nun gittiği ve kameraları kapatılan Beşiktaş'taki otelde o dönemde otel müdürü olarak görev yapan Sinan U'nun savcılık ifadesine ulaşıldı.

Oteldeki müdürlük görevine Kasım 2023'te başladığını söyleyen şüpheli Sinan U, bu yılın mart ayı sonuna kadar görev yaptığını belirtti.

Bu süre zarfında Ekrem İmamoğlu ve kalabalık bir grubun toplantı için otele geldiğini söyleyen Sinan U, "Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum. İmamoğlu otele gidip geldiğinde genelde ben karşılar ve yolculardım. Yanında koruma müdürü Mustafa ile özel kalem müdürü Kadriye (Kasapoğlu-şüpheli) olurdu." ifadelerini kullandı.

Sinan U, soruşturmanın şüphelilerinden İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun otele genelde erken gelip erken çıktığını ve toplantılara çok katılmadığını belirtti.

Sorgusunda kendisine gösterilen fotoğraflara ilişkin de Sinan U, "Bana fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz olduğunu öğrendiğim şahısları otelimizde gördüm. Murat Ongun'u da birkaç defa otelde hatırlıyorum. Hüseyin Köksal'ı hatırlamadım." dedi.

Sinan U, ifadesine şöyle devam etti:

"Basına yansıyan kamera kapatılma görüntüleri, ikinci katta bulunan toplantı salonunu gösteren kameraya aittir. Kamera kapatıldığı anı ben görmedim. Otelin kamera sistemini izleyen personel vardır ancak otelde 400'e yakın kamera olduğundan her kamerayı takip etmek mümkün değildir. Kameraların hepsi kayıt yapar. Bir olay olduğunda bu kayıtlar açılıp izlenir. Ekrem İmamoğlu otele her geldiğinde, gelmeden önce jammerler otele getirilirdi. Ancak bu jammerlerin kullanılmasından dolayı otel sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Jammerlerin ayarı var mı bilmiyorum."

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Gözaltına alınan güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O'nun işe alınmasını kendisinin tavsiye ettiğini söyleyen Sinan U, onun hala otelde çalıştığını ifade etti.