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Kameraya yansıdı! İstiklal Caddesi'ni arılar bastı!

İHA

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın reklam panosunda yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kamera görüntülerine de yansıdı

İstiklal Caddesi'ni arılar bastı

İstanbul’un gözde turistik adreslerinden biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın reklam panosuna yuvalanan arıların ortaya çıkmasıyla caddeden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Karşılarında aniden arıları gören vatandaşlar sağa sola kaçışırken, dükkan sahibi de arıları uzaklaştırmaya çalıştı.

 

İRANLI TURİST ÇÖZÜM BULDU

İHA'da yer alan habere göre dükkan sahibinin çabaları sonuçsuz kalırken devreye arıcılıkla uğraştığı öğrenilen İranlı bir turist girdi. Kafasını ve vücudunu saran turist bir kutuya şekerli su koyarak vatandaşlara zor anlar yaşatan arıları toplamayı başardı.

OLAYI YAŞAYANLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

İstiklal Caddesi’nden geçen turistler ise karşılaştıkları tablo karşısında şaşkına dönerken meraklı kalabalık ise her zamanki gibi yaşananları telefonlarıyla kaydetti.

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