Kampüste hayatının şokunu yaşadı... Ayı görünce donakaldı 0:00 / 0:00

İHA

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde bulunan Nuevo Leon Özerk Üniversitesi’nde (UANL) bankta uyuklayan genç kız hayatının şokunu yaşadı.

İHA'nın haberine göre genç kız, gözlerini açtığında yanında ayıyla karşılaştı.

Ayıyı görünce donakalan genç kız, gözlerini eliyle kapatarak hareketsiz şekilde ayının kendisinden uzaklaşmasını bekledi.

Başka bir öğrenci tarafından kaydedilen o anlarda, ayının kıza aldırmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Nuevo Leon eyaletinde ayıların yerleşim yerlerinde görülmesi olayı çok sık yaşanıyor.

Yetkililer güvenlik sebebiyle vatandaşları ayılara yaklaşmama konusunda uyarırken, fotoğraf çekme ve yiyecek verme gibi eylemlerden de kaçınmalarını tavsiye ediyor.

Geçtiğimiz 25 Ekim'de yine Nuevo Leon Özerk Üniversitesi’nde yaşanan olayda kampüse giren bir ayı, öğrencinin çantasını çalarak kaçmıştı.