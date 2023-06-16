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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman ödenecek ve hangi tarihte yatacak?

Kamu çalışanlarına ikramiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, kamu işçilerine ikramiyeleri iki parça olarak ödenecek. Kamu işçilerine yapılacak ilave tediye ödemelerinin ilki Kurban Bayramı'ndan önce yapılacak. İşte 2023 kamu çalışanlarına ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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  • KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE 2023 | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman ödenecek ve hangi tarihte yatacak?

    Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanın kapsamında kamu kurumu çalışanlarına 2023 yılında ödenecek olan ilave tediye sürelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin ilki Haziran ayında, ikincisi ise Aralık ayında yapılacak. İşte 2023 kamu işçilerine ikramiye tarihleri...
  • KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE 2023 | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman ödenecek ve hangi tarihte yatacak?

    KAMU ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE RESMİ GAZETE'DE!

    4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2023 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar 16 Haziran'da yayımlandı.
  • KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE 2023 | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman ödenecek ve hangi tarihte yatacak?

    KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

    16 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23/6/2023, diğer yarısının 18/12/2023 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
  • KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE 2023 | Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman ödenecek ve hangi tarihte yatacak?

    İLAVE TEDİYE İLK ÖDEMESİ BAYRAM'DAN ÖNCE YAPILACAK!

    Kamu çalışanlarına ikramiye ödemelerinin ilki Kurban Bayramı öncesinde 23 Haziran'da yapılacak.

    İkinci yarı ilave tediye ödemeleri ise 18 Aralık'ta yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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