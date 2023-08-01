Kamu yapay zekâ ekosistemi 2023 çağrısı başvuruya açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesi, bu alandaki bilgi birikiminin farklı çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlandıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ

Bakan Kacır, “Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın (CBDDO) müşteri kurum olarak yer aldığı çağrıda; Finans Teknolojileri, Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, E-Ticaret Teknolojileri ve Akıllı Eğitim Teknolojileri temalarına yer verildi. Bu temalardan da anlaşılacağı üzere hayatımızın en ihtiyaç duyulan noktalarına yapay zekâ çözümleri getirilmesinin önünü açıyoruz. Bu çağrıyla bilgiyi üreten, geliştiren ve kullanan kurumların bir araya gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirirken yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan, bu alanda gündemi belirleyen ülkelerden biri olma hedefleri olduğunu belirten Kacır, “Araştıran geliştiren ve ülkemize yararlı olmak için gayret sarf eden tüm araştırmacılarımızın her zaman yanında olduk. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ülkemizi bilim ve teknolojide hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK”

Çağrının TÜBİTAK ARDEB’e bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayımlandığını belirten TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da “Bu çağrıda, proje başvurusu yapacak konsorsiyumun TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitümüz (YZE) ile başvuru öncesi bir iş birliği protokolü imzalaması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları YZE tarafından koordine edilecek” dedi.

Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 31.10.2023 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekiyor ve detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.