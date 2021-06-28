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Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? İşte 1 Temmuz genelgesi kamu mesai saatleri kararı

Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 Temmuz tedbirleri nihayet belli oldu. İçişleri Bakanlığı, kısıtlamaların detaylarını içeren yeni genelgeyi vatandaşlara sundu. Salgın nedeniyle çalışma sistemi değişen kamu çalışanları Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 1 Temmuz genelgesi kamu mesai saatleri kararı

Kamuda esnek çalışma ne zaman bitiyor? İşte 1 Temmuz genelgesi kamu mesai saatleri kararı

Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai düzenlemesini değiştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkacağını ve normalleşmenin hız kesmeden devm edeceğini açıkladı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamuda esnek çalışma ile ilgili merak edilenler...

KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ 1 TEMMUZ'DA DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiye göre temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

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