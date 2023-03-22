Kamulaştırma olmayınca arazisinden geçen yolu kapattı!

"En son Ortahisar Belediyesi'ne 'burayı kamulaştıralım ya da geçici ruhsatla beraber size devredeyim veya bir işletme yapayım' dedim. 'Bunlar olmasa yeri takas yapalım' dedim. Mahkemeye de vermek işime gelmedi. Süreç uzadı. Karşımızda muhatap bulamadık. Ortahisar Belediyesi projeyi görmek istedi. Yapacağımız projenin görsellerini istedi. Biz de projemizi sunduk. Yerimizin sınırlarını belirledik. 5-6 ay geçti. Kimseye ulaşamadık. Ben de olumlu olumsuz bir haber bekledim. Ancak arayan soran olmayınca pazartesi akşamı o alanı kapattım. 'Özel mülktür' tabelasını astım. Eğer bana geri dönüş yapmazlarsa muhatap bulamazsam tekrar burayı kapatacağım."

Öte yandan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sorunu çözmek için bölgeyi ziyaret edeceği öğrenildi.