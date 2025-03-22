Kamuyouna duyuru

Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. ve Nesine 3. Lig yayıncısı HT Spor olarak, siz değerli futbolseverlere ilkeli yayıncılık çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından, futbolun kalbinden yayınlar yapmaktayız.

Bugün Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 28. haftasında oynanan Batman Petrolspor-Sarıyer karşılaşması, yayının prodüksiyonunu üstlenen şirketin tarafımıza sinyal gönderememesi nedeniyle maalesef yayınlanamamıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesi kapsamında, anlaşma sağlanan ve sözleşmede taahhüt edildiği biçimde yayının prodüksiyonunu üstlenen şirket, bu mücadelenin sinyalini sağlayamamıştır.

Konuyla ilgili sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden doğan haklarımızın saklı kaldığını vurgulayarak yine de siz değerli izleyicilerimizden yayın akışımızda olan bir maçın yayınlanamamasından dolayı özür dileriz.