Trafikte gördüğümüz her kamyonun arkasında mutlaka bir yazı ya da afiş bulunur. Kamyon arkası yazıları olarak da bilinen bu sözler, bazen güldürür bazen düşündürür bazen ise hüzne boğar. Kısa, aşk dolu kamyon arkası yazısı olduğu gibi; komik, eğlenceli ve laf sokucu kamyon arkası sözleri de bulunmaktadır. Sosyal medyada paylaşılan komik, laf sokucu, kısa ve ilginç kamyon arkası yazıları arıyorsanız doğru yerdesiniz!
KAMYON ARKASI SÖZLER 2022
Birbirinden ilginç, en güzel, kısa ve anlamlı kamyon arkası yazıları ile sözleri sizler için derledik. Unutmayın, kamyon arkası sözler kimi zaman güldürürken kimi zaman ise düşündürür. İşte, gelmiş geçmiş en komik, aşk dolu, kısa, ilginç ve laf sokucu kamyon arkası sözler
İLGİNÇ KAMYON ARKASI YAZILARI
Otobanda sensiz bir hayat seni sevende kabahat!
Karşıdan geçen güzele yol veririm Ferdi babayla coşarım…
Sen kalbimde batan güneş, ben yollarda çilekeş…
EN GÜZEL KAMYON ARKASI SÖZLER
Ya Rab sen beni dostlarımdan koru ben düşmanlarımın hakkından gelirim.
Yollarda tozu dumana katarım altımda Ford var yaklaşma canını yakarım.
Gönlünde yer yoksa güzelim, fark etmez ben ayakta da giderim.
KOMİK KAMYON ARKASI YAZILARI
Kalp dediğin atıyor zaten. Marifet ritmi değiştirmekte.
Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter.
Ahlarla kaybettiğini keşkelerle arayacaksın…
LAF SOKUCU KAMYON ARKASI SÖZLERİ
Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık onlar müsait bir yerde indiler…
Uzun ince kıvrım kıvrım yollar bazen deler geçer yüreğimi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüreğimi boş koydunuz diye.
Düz yolda giderim geceleri severim renkli gözleri…
Şoförsün dediler, kızı vermediler.
Şoförün aşkı yolda başlar…
Dağlarda yol tanımam otobanda yalnız kalmam…
Ya Rab sen beni dostlarımdan koru ben düşmanlarımın hakkından gelirim.
Yollarda tozu dumana katarım altımda Ford var yaklaşma canını yakarım.
Otobanda sensiz bir hayat seni sevende kabahat!
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