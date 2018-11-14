Trabzon'dan Bayburt'a giden İsmail Özdin (30) idaresindeki kamyonet, Yeniyol Köyü yakınlarında karşı yönden gelen Muhsin Dinç'in kullandığı granit yüklü TIR'la çarpıştı.
Kazada kamyonet sürücüsü Özdin'in yanı sıra kamyonette bulunan Selina Özdin (21), Havva Altunbay (46), Gülhanım Turan (68), Büşra (23) ve Nursima Gücüklüoğlu (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA'nın haberine göre; kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Dinç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken bir süre trafiğe kapanan Gümüşhane-Erzurum kara yolu temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ