Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonda yaşları 14 ile 17 arasında bulunan müştekiler yaşadıkları korkunç muameleleri tüm detaylarıyla polise anlattı.
Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda müşteki mağdurların ifadesine de başvurdu. İşte yaşları 14 ile 17 arasında değişen müştekilerin kan donduran ifadelerinden bazıları:
"SÜREKLİ SOYUNMAMI SÖYLÜYORDU"
17 yaşındaki kız: Henüz 15 yaşındayken Adnan Oktar ile Instagram üzerinden görüşmeye başladım. Bana sürekli olarak soyunmamı söylüyordu. Ben de soyunup görüntülerimi ona gönderiyordum. Bir gün beni yanına çağırarak transparan kıyafeti giymemi istedi. 'Muayene edeceğim' deyip eliyle taciz etti. O gittikten sonra odaya Bülent ve Kartal isimli iki kişi bana cinsel istismarda bulundu.
"SEN ARTIK EVLENDİN, YETİM DEĞİLSİN DEYİP MALLARIMA EL KOYDULAR"
14 yaşındaki erkek çocuk: Yetim olduğum için Adnan Oktar bana 'Yetimin malını yemek haramdır' dedi. 26 yaşındaki A. isimli bir kadın odaya girerek bana cinsel istismarda bulundu. 'Sen artık evlendin, yetimlik durumun kalmadı' diyerek tüm mallarıma el koydular.
İSTİSMAR EDİP KAYDA ALDILAR
17 yaşındaki kız: Adnan Oktar grubundan olan sevgilimle birlikteyken odaya giren 2 kişi beni istismar etti. Bu iğrenç durumu da kayda aldılar.
BANA YİYECEK GİBİ BAKIN
Kadın müşteki: Adnan Oktar televizyon kanalındaki programa çıkmadan önce kızlara 'yayın sırasında bana yiyicek gibi bakın' diye nasihatta bulunuyordu. Bazen yayını keserek kızlara azarlıyordu.
"AŞKIM DEMEYİNCE BENİ SÜREKLİ TOKATLADI"
Ö. adlı müşteki kız: Adnan Oktar onunla konuşmam sırasında sürekli olarak 'Bana aşkım diye hitap edeceksin' dedi. Ben ısrarla 'aşkım' demedim. Daha sonra 4 saat boyunca bana nasihat verdi. Nasihat sırasında her cümlenin bitiminde bana tokat vurdu. Daha fazla dayanamayarak ona aşkım demeye başladım. Daha sonra beni taciz etti.
ERKEK MÜRİTLERİ ASKERE GÖNDERMİYORDU
E. isimli erkek müşteki: Adnan Oktar erkeklerin askere gitmesini istemiyordu. Bu nedenle gruba katılmadan önce askere giden kişilerin dışında askere giden kişi sayısı çok az. Askere gitme yaşı gelen cemaat üyeleri yurt dışına gönderilerek burada çalıştırılıyor gibi gösterip askere gitmeleri engelleniyordu.
KIZLARI OKULLARA GÖNDERMEMİŞ
Bir kadın müşteki: Adnan Oktar 2013 ile 2016 yıllarında kızların üniversiteye gitmelerini yasakladı. Bu dönemde grup içerisinde bulunan bir sürü genç kız okullarıın terk etti.
BAŞKANLIK REFERANDUMUNDA OY KULLANMAYI YASAKLADI
R.: Adnan Oktar, Başkanlık referandumunun yapılacağı dönemde, grup üyelerinin oy kullanmasını yasakladı.
YALANCI ŞAHİTLİĞE ZORLADILAR
Müşteki O.E.: H.U. ve İ.K.U. isimli 2 kardeş gruptan ayrıldı. Onların Adnan Oktar'ı tehdit ettiği yönünde benden yalancı tanıklık yapmamı istediler. Ben de yalancı tanıklık yaptım.
HAYALİ İHRACATLA VURGUN YAPMIŞLAR
Müşteki O.C.: Çin'de kurdukları şirketler üzerinden hayali ihracatla 4 milyon liralık vurgun yaptılar.
TT OLMAK İÇİN 4 ŞİRKETE PARA ÖDEMİŞLER
Adnan Oktar grubunun sosyal medya üzerinden algı oluşturmak için kendilerinin Twitter üzerinden TT olması için 4 bilişim şirketine para ödedikleri ortaya çıktı. Oktar'ın da kaldığı Beykoz'daki lüks evlerde dinlenmeye karşı kapalı devre telefon hatları oluşturulduğu tespit edildi. Evde sürekli olarak 10 avukatın hazır bekletildiği ve onların bulunduğu odanın dahili numarası olan "132" kodunu kullandıkları tespit edildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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