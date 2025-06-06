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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar! | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!

        Tokat'ta, 17 yaşındaki bir çocuk, 12 yaşından bu yana, 25 yaşındaki K.Y.'nin cinsel istismarına uğradığını ailesiyle paylaştı. Ailenin şikayetinin ardından gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:16
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        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
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        Tokat'ta, iddiaya göre 17 yaşındaki çocuk, ailesine, K.Y’nin (25) 12 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre ailenin şikayeti üzerine K.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

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