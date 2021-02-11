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11 yaşındaki Ali uçurumda bulundu!

Antalya'da, kayıp olarak aranırken kayalık alanda cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cenazesi, otopsi işleminin ardından annesi ve ağabeyine teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında anne Habibe Ülker, sürekli gözyaşı döktü

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: 11 yaşındaki Ali uçurumda bulundu - haberler
11 yaşındaki Ali nasıl öldü?
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DHA

Antalya'da, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 230 Sokak'ta insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Habibe- Hasan Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ali Kazım Ülker (11),saat 18.00 sıralarında evlerinin yakınındaki dağa çıktı. Kısa sürede gözden kaybolan Ali Kazım Ülker'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DAĞLIK ALANDA ALİ'Yİ ARAMAYA BAŞLADILAR

DHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker'i bu bölgede aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIK ALANDA BULUNDU

Arama çalışmasına, bölgeyi iyi bile bir çoban ve kardeşi de katıldı. Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, termal kameralı dron ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Ülker'in cansız bedeni, dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ali Kazım Ülker'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından bugün annesi ve ağabeyine teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında anne Habibe ve çocuğun kardeşleri İlyas ile Ömer sürekli gözyaşı döktü. Ülker'in cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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