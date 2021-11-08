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Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: 4 kişiyi böyle katletti! Vahşetin görüntüsü! - VİDEO HABER
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4 kişiyi böyle katletti! Vahşetin görüntüsü!

Afyonkarahisar’da 3’ü kadın, 4 kişinin sokak ortasında tabanca ile vurularak öldürüldüğü anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görenleri dehşete düşüren görüntülerde, katil zanlısının çevredekilerin engel olmaya çalışmasına rağmen kimseyi dinlemeyip otomobilin kapılarını açarak içeri kurşun yağdırdığı anlar yer aldı

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: 4 kişiyi böyle katletti! Vahşetin görüntüsü! - VİDEO HABER
4 kişiyi böyle katletti! Vahşetin görüntüsü!
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İHA

Afyonkarahisar merkeze bağlı Çıkrık beldesinde, edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan’a verildi.

ESKİ KAYINPEDERİYLE KARŞILAŞTI

İHA'da yer alan habere göre hafta sonu Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçrip, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı.

ÇOCUK GÖRME VE SENET TARTIŞMASI

Burada taraflar arasında çocuk görme ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

ESKİ DAMAT VE DÜNÜRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren kayınpeder İsmail Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılanlardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

ÖNCE DAMADINA ATEŞ AÇTI

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde ölüm yağan otomobilin başına gelen katil zanlısı aracın şoför kapısını açıp, önce aracı kullanan eski damadı Yusuf Mercan’a ateş açtı. Mercan aracı hareket ettirip kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Araç hareket etmeyince katil zanlısı Kınçak bu defa aracın arka kapısının camına ateş açtı. Ardından aracın diğer kapılarını açıp içeri ateş açtı. Daha sonra çevreden gelenler Kınçak’ı sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. İlk başta kimseyi dinlemeyen Kınçak, birkaç el ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

"40 BİN TL'LİK SENET YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Öte yandan, Kınçak’ın eski dünürlerini 40 bin TL’lik senedi icraya verdikleri için öldürdüğü öne sürüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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