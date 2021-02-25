Sokak ortasında kanlı infaz! 0:00 / 0:00

İHA

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak girişinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Sani Konuk (52) isimli vatandaş, silahla vurularak ağır yaralandı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sani Konuk kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VURDUKTAN SONRA ARAÇLA KAÇTI

İHA'da yer alan habere göre olayı gerçekleştiren şüphelinin Sani Konuk’un üzerine kurşun yağdırdıktan sonra araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Maktulün bir süredir Bozüyük’teki kardeşinin yanında yaşadığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin ve kaçtığı aracın plakasını belirlerken katil zanlısının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

KURTARMA MÜCADELESİ KAMERADA

Öte yandan, olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye gelen polis ekiplerinin Sani Konuk'un hayata tutunması için müdahalede bulunmaya çalıştığı anlar ise cep telefonları kameraları tarafından kaydedildi.