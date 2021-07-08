Çim biçerken uçak çarptı! 0:00 / 0:00

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CNN International'da yer alan habere göre, Kanada'nın Quebec bölgesinde 27 yaşındaki kadına çim biçerken uçak çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Quebec bölgesi polisi sözcüsü Marc Tessier CNN'e verdiği demeçte, "Anlayabildiğimiz şey, kadının çimleri biçen bir traktörde olduğu ve uçak iniş pistine inerken kadına çarptı" dedi.

Tessier, 27 yaşındaki kadının havaalanına bakım sağlayan bir şirkette çalıştığını söyledi.

Uçağın pilotunun yaralanmadığını belirten Tessier, küçük havaalanının özel uçaklar tarafından kullanıldığını ve orada bir paraşütle atlama şirketinin de faaliyet gösterdiğini söyledi. Pilotun kendi uçağında olduğunu söyledi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu (TSB), uçağı ve traktörü incelerken tanıklarla da görüştü. Olayı incelemek için bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

TSB Sözcüsü Chris Krepski CNN'e verdiği demeçte, uçağın tek motorlu bir Nanchang CJ-6 - genellikle Kanada'da özel pilotlar tarafından uçurulan Çin yapımı bir eğitim uçağı olduğunu söyledi.