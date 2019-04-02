Kanada’da ameliyat olmak için başvurduğu devlet hastanesinden 4 yıl sonraya gün verilen kadın, ameliyatının özel bir klinikte hemen yapılması için mahkemeye başvurdu.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin New Brunswick eyaletinde yaşayan ve adını açıklamayan bir kadın, geçirdiği trafik kazası sonrasında yaralandı ve kalça ameliyatı olmak için kamu hastanesine başvuru yaptı. Doktorlar, tedavi edilen kadına ameliyat için 4 yıl sonrasına gün verdi.
Kadın, avukatları aracılığıyla ameliyatının özel bir klinikte yapılması ve yapılacak ameliyatın maliyetinin sigorta şirketi tarafından karşılanması talebiyle dava açtı.
3 YIL ÖNCE BİR KAZADA YARALANDI
Kanada sağlık sisteminde uzunca bir süredir yaşanan sorunların ilk kez yargıya taşınması açısından örnek teşkil edecek davanın duruşmasının, bu hafta içinde Moncton kentindeki Queen's Bench Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.
Kadının avukatı Mike Murphy, basına yaptığı açıklamada, 20 yaşlarındaki müvekkilinin, 3 yıl önceki bir kazada yaralandığını, ancak kalça yaralanmasının 6 ay öncesine kadar teşhis edilmediğini söyledi.
Murphy, ameliyat için müvekkiline, kamu hastanelerinde 4 yıl sonraya gün verildiğini aktardı.
Doktorların, kadının kalçasının 4 yıl içinde bozulabileceği ve bu nedenle kalça protezine ihtiyaç duyma olasılığının arttığı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Murphy, sigorta şirketinden bu ameliyatın özel klinikte kısa sürede yapılmasını istediklerini ifade etti.
Murphy, özel klinikte yapılabilecek ameliyatın maliyetinin 28 bin Kanada doları (117 bin lira) olarak belirlendiğini ve sigorta şirketinin bu maliyeti karşılamak istemediğini açıkladığını kaydederek, "Çareyi mahkemeye gitmekte bulduk" dedi.
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