Kanada’nın Quebec eyaletinde geçen haziran ayında çıkarılan ve kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışanların dini sembol kullanmalarını yasaklayan kanunun ilk mağdurları, Montreal’de öğretmenlik yapan ve başörtüleri nedeniyle işsiz kalan iki Müslüman kadın oldu.

Montreal Öğretmenler İttifakı Başkanı Catherine Beauvais-St-Pierre basına yaptığı açıklamada, adını vermediği başı kapalı iki Müslüman öğretmene, bağlı oldukları "Okul Kurulları" tarafından "ya başınızı açın ya da işe gelmeyin" dayatmasında bulunulduğunu bildirdi. Catherine Beauvais-St-Pierre, iki kadının da başlarını açmayı reddettikleri için, işsiz kaldıklarını ve bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlik yapamayacaklarını kaydetti.

AA'nın haberine göre; Quebec genelinde öğretmen açığı olduğuna işaret eden Başkan Catherine Beauvais-St-Pierre, kanundan etkilenen öğretmenlerin, söz konusu dayatmanın uygulanmadığı özel okullara geçebileceklerini hatırlattı.

"KANUN, KANUNDUR"

Gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Quebec Eyaleti Eğitim Bakanı Jean-François Roberge, “Bu bir sürpriz değil” dedi. Bakan Roberge, “Kanun kanundur ve bunu uygulayacağız. Her okul kurulunun kanunu uygulama yükümlülüğü var. Kanuna uymayanlar cezalandırılabilir. Cezaya maruz kalmak istemeyenler için ise başını açıp işini yapma seçeneği var.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada tarihinin en tartışmalı tasarısı olarak nitelendirilen "Bill-21" sayılı dini sembollerin kullanımını yasaklayan kanun, Quebec Eyalet Meclisinde geçen haziran ayında 35 hayır oyuna karşı 73 oyla kabul edilmişti.

Quebec eyaletinde iktidarda bulunan sağ eğilimli Avenir Quebec Koalisyon Hükümeti tarafından hazırlanan kanunla öğretmenler, hakimler, polis memurları, cezaevi gardiyanları, adli çalışanlar ve diğer bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca Müslümansa başörtüsü veya peçe, Yahudi ise kipa, Hıristiyan ise boynunda haç ve diğer dinlere mensuplarsa dinlerine ait sembolleri kullanmaları yasaklanmıştı. Kanun, peçe takan Müslüman kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmünü getirmişti.

KANUNUN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA SÜRÜYOR

Söz konusu tasarıya başından beri tepki gösteren Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM),kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. NCCM İcra Direktörü Mustafa Faruk, Kanada Sivil Özgürlükler Birliği Direktörü Noa Mendelsohn Aviv ile birlikte kanunun iptali için Quebec Yüksek Mahkemesi’ne dava açtıklarını duyurmuştu.

Kanunun iptali talebiyle açılan davada, mahkeme süreci halen devam ediyor.