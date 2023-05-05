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Haberler Dünya Kanada'da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına son verdi
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Kanada’da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına son verdi

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, ülkedeki hapishanelerde kalan mahkumların 9'u son 7 yılda ötenaziyle yaşamını sonlandırdı. Kanada'da ötenaziye izin veren yasanın yürürlüğe girdiği Haziran 2016'dan 31 Mart 2023'e kadar 27 mahkum ötenazi için başvurdu

Kanada'da son 7 yılda 9 mahkum ötenazi ile hayatına son verdi
AA

Kanada'da yapılan araştırmaya göre son 7 yılda ülkedeki hapishanelerde kalan 9 mahkum ötenaziyle yaşamını sonlandırdı.

Calgary Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyelerinden Jessica Shaw'ın yürüttüğü cezaevlerinde tıbbi yardımlı ölüm vakaları konulu araştırma, ülkedeki federal hapishanelerde kalan mahkumların arasında ötenazi ile hayatına son vermek isteyenlerin sayısının yüksek olduğuna işaret ediyor.

Araştırmaya göre Kanada'da ötenaziye izin veren yasanın yürürlüğe girdiği Haziran 2016'dan 31 Mart 2023'e kadar 27 mahkum ötenazi için başvurdu.

Başvuruda bulunanlardan 9'unun isteği yerine getirilerek yaşamları ötenazi ile sonlandırıldı.

Shaw’ın araştırmasına göre benzer uygulama, geçen yıllarda İsviçre, Belçika ve İspanya’daki hapishanelerde de gerçekleştirildi. Bu ülkelerin her birinde bugüne kadar sadece birer mahkum ötenazi ile hayatına son verdi.

Shaw, vakaların bildirilmesi ve kararların nasıl alındığı konusunda şeffaflık bulunmamasının endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Hapishanelerdeki ötenazi uygulamaları için şeffaf ve kamuoyunu tatmin edici bilgilendirme çağrısında bulunan Shaw, "Parmaklıklar ve kapalı kapılar ardında olup bitenler için endişeleniyoruz.” ifadesini kullandı.

Kanada, tıbbi yardımlı ölümü mahkumlar için bir hak olarak onaylayan ve bunun nasıl sağlanacağına ilişkin yönergeler sunan dünyadaki tek ülke olarak biliniyor.

Ülkedeki mahkumlardan gelen talepler, cezaevi yönetimince işleme konuluyor ve mahkumun başvurusu dışarıdan iki tıbbi değerlendirme görevlisi tarafından karara bağlanıyor.

Resmi istatistiklere göre yaklaşık 32 bin kadın ve erkek mahkumun kaldığı Kanada hapishanelerindeki mahkumların çoğunluğunu 50 yaş ve üstü mahkumlar oluşturuyor.

Bu grubun, kanser başta olmak üzere tıbbi yardımlı ölüme imkan sağlayan diğer hastalıklara yakalanma riskine maruz kaldığı resmi raporlara da yansıyor.

İdam cezasının resmi olarak 1976 yılında kaldırıldığı Kanada'da federal hükümetler, bu tarihten önce de düzenli olarak ölüm cezalarını ömür boyu hapis cezasına çevirmişti.

Resmi kayıtlara göre en son idam cezasının 1962 yılında infaz edildiği Kanada'da Haziran 2016’da da insanların ötenazi ile hayatına son vermelerine imkan tanıyan yasa kabul edilmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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