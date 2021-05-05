Kanada'dan 12-15 yaş grubu için aşı kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Sağlık Bakanlığı kararın, bu yaş grubundaki çocuklar üzerinde yapılan 3. faz klinik denemelerden alınan sonuçlara dayandırılarak alındığını duyurdu.

Health Canada Baş Sağlık Danışmanı Doktor Supriya Sharma yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısının Kanada’da çocuklara uygulanmasına izin verilen ilk Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, "Bu, Kanada'da çocuklarda kullanımına için izin verilen ilk Kovid-19 aşısı ve Kanada’nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı Danışmanı, "Bakanlık bu aşının bu yaş grubunda güvenli ve etkili olduğunda karalı" dedi. Pfizer-BioNTech aşısının çocuklar üzerinde etkili olduğunu bildirmişti.

BAKANLIĞA VERİ AKTARILACAK

Çocukların Kovid-19'u ağır geçirme ya da hayatlarını kaybetme riski çok az. Aşının genç yaş grubunda onay almasının bir koşulu da Pfizer'ın 12-15 yaş grubunda aşının etkileri üzerinde Kanada Sağlık Bakanlığı'a veri aktarması.

Pfizer-BioNTech tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 12 ila 15 yaşları arasında 2 bin 200'den fazla çocuğun katıldığı bir klinik çalışmada, aşılarının güvenli ve etkili olduğu, aynı zamanda 12-15 yaşları arasındaki çocuklarda güçlü antikor tepkileri ürettiği kaydedilmişti. Çalışmalar sırasında, plasebo aşısı uygulanan grupta toplam 18 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, fakat işlevsel Kovid-19 aşısı verilen grupta hiçbir enfeksiyon tespit edilmediği belirtilmişti.

Pfizer, aşısını çocuklar üzerinde deneyen birkaç ilaç şirketinden biri. Küçük yaştakileri aşılamanın amacı, okulları açık tutmak, koronavirüsün yayılmasını azaltmak ve farklı hastalıkları bulunan çocukları korumak.

Moderna ve Johnson & Johnson da aşılarını 12-18 grubu üzerinde deniyor ve Moderna'nın sonuçlarının yakında alınması bekleniyor.

İngiltere'de de AstraZeneca aşısı 300 gönüllü çocuk üzerinde deneniyor.

EMA VE FDA'YA BAŞVURU YAPILMIŞTI

Pfizer-BioNTech, 30 Nisan’da Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) aşıya yönelik mevcut acil durum kullanım onayının 12 ila 15 yaş arasındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için talepte bulunmuştu.

Şirket ayrıca, 9 Nisan’da da ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) aşının acil kullanım yetkilerinin 12-15 yaş arası çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesini istemişti.

Öte yandan söz konusu aşı, 27 ülkeden oluşan AB’de Aralık ayında 16 yaş ve üstü herkes için kullanım onayı verilmesi ile EMA’nın yeşil ışık yaktığı ilk aşı olmuştu.