Kanada-Türkiye maçı canlı izle! Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. hafta ikinci maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Organizasyonda 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, Kanada karşısında da galibiyet almak ve yoluna namağlup devam etmek istiyor. Kanada-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ve saati ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 2. hafta 2. maçında Kanada ile karşılaşacak. İstanbul etabındaki ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, organizasyonda 5'te 5 yaptı. A Milli Takım, bugün Kanada karşısında kazanıp 6'da 6 yapmaya çalışacak. Ay-yıldızlıların heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Kanada-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 Milletler Ligi Kanada-Türkiye maçı canlı yayın izle kanalı ve saati…
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçları kapsamında ikinci maçına İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Kanada karşısında çıkacak.
Kanada-Türkiye voleybol maçı, 19 Haziran 2025 Perşembe günü yani bugün saat 19.30’da başlayacak.
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Kanada-Türkiye maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Sultanları’nın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA KALAN MAÇLARI
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)