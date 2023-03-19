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Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı sağlayacak

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser, 6 Şubat'ta Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye vatandaşlarına vize kolaylığı ve önceliği sağlanacağını açıkladı

Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı sağlayacak
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AA

Kanada, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenlere vize kolaylığı ve önceliği sağlanacağını açıkladı.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser ve Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, hükümet olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen kişilerin mülteci yerleştirme başvuruları da dahil olmak üzere geçici ve kalıcı ikamet başvurularını işleme koyacaklarını duyurdu.

Bakan Fraser ve Bakan Alghabra, bu kapsamda halen Kanada'da bulunan ancak vize süreleri dolan Türkiye ve Suriye vatandaşlarının kalış sürelerini uzatmalarını kolaylaştıracak adımların da atılacağını açıkladı.

Türkiye’den Kanada’ya gelmek için başvuracaklarla, halen Kanada'da bulunan ancak vize süreleri dolan Türk vatandaşları, vize önceliği ve kolaylığına ilişkin hükümlere uygun başvurularını 29 Mart 2023 tarihinden itibaren yapmaya başlayabilecekler.

Bakan Fraser ve Bakan Alghabra’nın ortak açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"29 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, daimi ikamet başvurusunda bulunanların depremler nedeniyle seyahat belgelerini kaybettiğini göz önünde bulundurarak, pasaport veya seyahat belgesi gerekliliği ile bu belgeler için ödenen ücretlerden feragat edeceğiz. Bu yeni önlemler, depremlerden kişisel olarak etkilenenlerin denizaşırı başvurularına öncelik vermek için hali hazırda devam etmekte olan çalışmalara dayanmaktadır. Etkilenen bölgelerden gelen yeni ve mevcut geçici ikamet başvuruları ile kalıcı ikamet başvuruları, mülteci yerleştirme başvuruları dahil öncelikli olarak işleme alınmaktadır."

Bakan Fraser açıklamada, "Kanada, Türkiye ve Suriye'de yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardım sağlamaya kararlıdır. Hükümetimiz, ortaya çıkan uluslararası krizlere yanıt vermeye ve ihtiyacı olanları desteklemeye her zaman hazır olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra ise açıklamada, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye vatandaşlarını destekleme taahhüdünü sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Algahbra, "Birçok Kanadalının depremlerden etkilenen aile üyeleri olduğunu biliyoruz ve bugünkü önlemler bu Kanadalıları rahatlatmalı. Bu yeni önlemlerle, şu anda karşı karşıya kaldıkları zorlukları hafifletmeyi umuyoruz. Bu trajediden etkilenenlerin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz ve bu zor zamanda destek ve yardım sağlamakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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