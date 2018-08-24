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Kanal İstanbul nereye yapılacak? İşte Kanal İstanbul'un güzergahı...

2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul güzergahı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Kanal İstanbul güzergahı...

24.08.2018 - 14:41 | Güncelleme:

Geçtiğimiz Ocak ayında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından bir basın toplantısı ile açıklanan Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı belli olmuştu. Peki Kanal İstanbul güzergahı neresi? İşte tüm detaylar...

15 Ocak 2018 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan, kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul projesine ilişkin detayları ve güzergahı açıklamıştı. Bakan Aslan'ın "Ülkemizin en büyük projesi" ifadesini kullandığı projenin güzergahı ile ilgili konuşması şu şekilde;

İŞTE KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHI

5 güzergah içindeki çalışmalar sonucunda dördüncü alternatif olarak düşündüğümüz Küçükçekmece- Sazlıdere- Durusu yolu. Güzergahımız 45 kilometredir. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece'den girişi olarak belirlendi. Bitirdiğimiz 125 kilometrenin dışında Avrupa tarafında Kınalı'dan Tem'e bağlıyoruz, Anadolu Yakası'nda Akyazı'ya bağlıyoruz. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip, hızlı tren hattında olacak. En güneyde de D100 Karayolu güzergahı olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray'da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımızdan viyadük gerektiren geçişler olmayacak.

Beş alternatif üzerinde çalışmalar yapıldı. En doğru avantajlı konumu sağlayan alternatifi de bugün itibariyle kararlaştırdı. Küçükçekmece-Sazlıdere ve Durusu koridoru üzerinde çalışmalarımız devam edecek. Yap-İşlet-Devlet ile ihale süreçlerini bitirip, ilk kazıyı vuracağız.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor. Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak. Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde.

 

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