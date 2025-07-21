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        Haberler Bilgi Magazin KANAL KANAL TV YAYIN AKIŞI 21 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        21 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        21 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Kanalların 21 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından inceleniyor. Popüler kanalların yayın akışlarına göre, gündüz, öğle ve akşam kuşağında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:56
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        1

        Kanallarda her gün birbirinden farklı içerikler yayınlanıyor. Bu sebeple bugün televizyon ekranlarında neler olduğu izleyiciler tarafından merak ediyor. Dizi, program, yarışma gibi yapımların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler 21 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediliyor. Peki, bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı… edenler 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Turnike

        23:15 Kuralsız Sokaklar

        01:00 Uzaylı Tehdidi

        03:00 Zalim İstanbul

        05:00 Poyraz Karayel

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        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Düğün Dernek

        22:15 Müjdemi İsterim

        00:15 Düğün Dernek

        02:00 Müjdemi İsterim

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Ay Lav Yu Tuu

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        00:20 Güven Bana

        02:30 Aldatmak

        05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Canım Kardeşim

        21:45 Hayat Öpücüğü

        23:45 Hayat Öpücüğü

        01:45 Aramızda Kalsın

        03:15 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Balkan Ninnisi

        08:20 Kod Adı Kırlangıç

        09:40 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        23:00 Yabancı Sinema "Malcolm X"

        01:35 Leyla İle Mecnun

        04:05 Seksenler

        05:00 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Recep İvedik 2

        22:15 Hababam Sınıfı Merhaba

        00:45 Çift Kişilik Oda

        03:15 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin Yaz

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

        21 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        9
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