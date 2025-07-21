21 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı! Bugün TV'de ne var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı
21 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar merak ediliyor. Kanalların 21 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri izleyiciler tarafından inceleniyor. Popüler kanalların yayın akışlarına göre, gündüz, öğle ve akşam kuşağında farklı zevklere hitap eden içerikler yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!
Kanallarda her gün birbirinden farklı içerikler yayınlanıyor. Bu sebeple bugün televizyon ekranlarında neler olduğu izleyiciler tarafından merak ediyor. Dizi, program, yarışma gibi yapımların saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyenler 21 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesini kontrol ediliyor. Peki, bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı… edenler 20 Temmuz 2025 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler olacak? İşte 20 Temmuz Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
23:15 Kuralsız Sokaklar
01:00 Uzaylı Tehdidi
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:15 Müjdemi İsterim
00:15 Düğün Dernek
02:00 Müjdemi İsterim
03:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ay Lav Yu Tuu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:30 Aldatmak
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
21:45 Hayat Öpücüğü
23:45 Hayat Öpücüğü
01:45 Aramızda Kalsın
03:15 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Balkan Ninnisi
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:00 Yabancı Sinema "Malcolm X"
01:35 Leyla İle Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:15 Hababam Sınıfı Merhaba
00:45 Çift Kişilik Oda
03:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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