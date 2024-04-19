Kanalizasyon çalışmasında göçük! 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi öldü
Şanlıurfa'da yapımı devam eden bir kanalizasyon çalışmasında göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan Mehmet Sinan Kubat adlı işçi yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi öldü.
AA'da yer alan habere göre ilçede kanalizasyon borusu döşenirken meydana gelen göçük nedeniyle işçilerden Mehmet Sinan Kubat (33), toprak altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce toprak altından çıkartılan Kubat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını takip etti.