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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kanatsız kanatlandı! - Beşiktaş Haberleri

        Kanatsız kanatlandı!

        Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği mücadelede Milot Rashica'nın yokluğunda Ernest Muci sağ kanatta oynarken Semih Kılıçsoy ise solda 7 maç sonra 11'de başladı.

        Giriş: 21.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:50
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        Kanatsız kanatlandı!
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        Milli ara dönüşündeki kritik maça baskılı başlayan Beşiktaş, yakaladığı fırsatlarda golü bulamazken 28. dakikada sahneye Semih Kılıçsoy çıktı.

        Rafa Silva'nın orta alandan hızla gelip topla buluşturduğu Semih, soldan çalımla çizgiye inmek isterken yerde kalıp penaltı kazandırdı. Ciro Immobile beyaz noktadan yine hata yapmadı.

        Siyah-beyazlılar ilk yarının sonlarında ise sağ kanattan gelen asistle farkı ikiye çıkardı. Gedson'un baskısıyla savunmanın panikle attığı ters topu Muci iyi takip etti. Arnavut futbolcu, araya girip hemen penaltı noktası yakınındaki Rafa Silva'yı bulurken Portekizli yıldız farkı ikiye çıkardı.

        Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy iç sahadaki bir önceki maç olan Eyüpspor karşılaşmasında da 66'da oyuna girip maçın sonlarında penaltı kazandırmıştı. Yine Ciro Immobile galibiyeti getirmişti.

        Ernest Muçi ise bu sezon ilk kez oynadığı sağ kanatta geçer not aldı. Asistin yanı sıra net fırsatlar yakalasa da değerlendiremeyen Muçi, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki golünün ardından ilk kez skor katkısı yaptı.

        Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın Lyon maçında da forma giymesi zor görünürken teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni kanat ikilisi Fransa'da da sahne alabilir.

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