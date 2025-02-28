Kandil namazı nasıl kılınışı: Berat, Regaip, Mevlid kandillerinde namaz nasıl kılınır?

İslam alemi için önemli dini günler olan kandil günlerinde Müslümanlar bu özel günlerde ibadetlerini gerçekleştirmek için oruç tutup, namaz kılar. Pek çok Müslüman camilere giderek namazlarını kılar ve kandil dualarını eder. İslam inancına göre önemli günler olan kandil günleri Müslümanlar için dua, zikir ve ibadetler ile manevi huzur bulmak ve Allah’a yakın olmak için büyük bir vesile olarak kabul edilir. Peki 6 ve 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır? Konu ile ilgili tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

BERAT-REGAİP-MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Peki “Berat-Regaip-Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?” sorusunun yanıtı nasıl verilir. Miraç Kandili namazı için ilk olarak "Allah rızası için Miraç Kandili namazı kılmaya" diyerek namaza niyet edilir. 1. Rekatta Fatiha ve İhlas sureleri 2. Rekatta ise Fatiha ve Kafirun sureleri (istenilen sureler okunabilir) okunur. Her iki rekatta bir selam verilerek namaz tamamlanır ve namazın ardından Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salat-ü selam getirilir ve bolca dua edilir.

Berat Kandili namazı ise her iki rekatta 1 Fatiha ve 6 İhlas suresi okunarak altı rekata tamamlanır. Her iki rekatın selamından sonra ise Yasin-i Şerif okunur. Namaz kılınırken ilk iki rekatta ömrüne berekete, ikinci iki rekatlık namaz kılınırken rızkına bereket ve bela def etmeye, üçüncü iki rekatlık namazı kılarken ise insanlardan istiğna (muhtaç olmama) ve husn-ü hatime (imanla biten güzel bir sona erişme) niyet edilir. Son olarak ise Berat Kandili gecesi duasını 10 kez okuyarak namaz bitirilir.

Regaip Kandili namazında ise oturarak kılınan iki rekatlık Kabir Nur namazı en üstün ibadetlerden biridir. Kabir Nur namazının ilk rekatında Zilzal Suresi, ikinci rekatında Tekasür ve Kafirun Suresi okunur. Sureler arasında ise Bismillahirrahmanirrahim denir. Zilzal ve Tekasür Suresini bilmeyenler ilk rekatta Kafirun ikinci reaktta ise İhlas suresini okuyabilir. Oturarak kılınan bu namazda rüku ile secdelerde baş ve vücut hafif öne doğru eğilir ve secde de ise rükudan daha fazla eğilinir. Gecenin ihyası bakımından en faziletli amellerden biri de 12 rekatlık namazdır. Her rekatta Fatiha Suresi okunduktan sonra 3 Kadir Suresi ile 12 kez İhlas Suresi okunur. Namazlar ikişer rekat halinde selam verilerek kılınır.