Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnançKandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı? Berat Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde ne yapılır, dağıtılır
ABONE OL

Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı? Berat Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde ne yapılır, dağıtılır?

Bugün hicri takvime göre, Şaban ayının 14. günün 15. gününe bağlayan Berat kandili gecesi. İslamiyet'te paylaşmayı ve iyiliği yücelten kandil günlerinde komşulara, fakire fukaraya bir şeyler dağıtılır. Peki, Kandilde ne yapılır dağıtılır? Berat Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı? Berat Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde ne yapılır, dağıtılır

Berat kandilinde allah rızası için bir şeyler dağıtmak isteyen Müslümanlar, Berat kandilinde ne dağıtılır? sorusunun cevabını araştırıyor. Kardeşliği, paylaşmayı, iyiliği yücelten İslam dininde "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" hadisinden yola çıkarak kandil günlerinde bir şeyler pişirip dağıtmak çok yaygın bir gelenektir. Mübarek Berat kandilinde kandilde neler dağıtılacağı araştırılıyor. Kandilde ne yapılır dağıtılır? Berat Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

KANDİLDE BİR ŞEYLER DAĞITMAK SEVAP MI?

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kandil günlerine ve kandil günlerinde bir şeyler dağıtmakla ilgili bir ayet bulunmuyor ancak İslam dini yüz yıllardır dünyanın her coğrafyasında bir sosyal kültürün gelişmesine de neden olmuştur. Kardeşliğe, paylaşmaya, sadakaya ve yardımseverliğe önem veren İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın bir zararı yoktur. Aksine, paylaşmak ve zorda olana yardım etmek açısından epey kıymetlidir.

KANDİLDE NELER YAPILIR, DAĞITILIR?

Kandiller İslam kültüründe önemli bir yer kaplıyor. Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. Paylaştıkça sosyal ilişkiler güçleniyor. Aynı zamanda fakire fukaraya yardım ediliyor, evde pişenler komşularla olduğu gibi fakir fukarayla da paylaşılıyor. Zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil Simidi, Lokma Tatlısı, Un helvası, İrmik Helvası en çok bilinenler.

Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berat Kandili iftar vakti 2021: 27 Mart 2021 Berat Kandili Ankara, İzmir, İstanbul il il iftar saati ve akşam
GÜNDEMBerat Kandili iftar saati 2021 kaçta?
Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler
GÜNDEMKandilde nasıl tesbih çekilir?
"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika: Kaçak muayenehaneden cephanelik çıktı!
GÜNDEMKaçak muayenehaneden cephanelik çıktı!
REZİLLİK! Son dakika: Afrikalıların korona partisi - Yer: İstanbul
GÜNDEMAfrikalıların korona partisi!
Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandilinde ne olmuştur? İşte Berat Kandili anlamı ve faziletleri
GÜNDEMBerat Kandili önemi nedir?
En çok vaka görülen o ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli - Haberler
GÜNDEMO ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli
MAGANDA! Son dakika: 'Boksörüm' diyerek lüks sitede terör estirdi!
GÜNDEM'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!
BEBEK KATİLİ! Son dakika: 5 aylık hamile Sezen'i 16 bıçak darbesiyle öldürdü
GÜNDEM5 aylık hamile kadın öldürüldü
Berat Kandili mesajları (Resimli - Kısa) Berat Kandil mesajları: MAĞFİRET GESESİ mübarek olsun
GÜNDEMEn güzel Berat Kandili mesajları
CLUB-KORONA| Son dakika: Koronayı hiçe sayıp eğlendiler! 222 bin lira ceza
GÜNDEMKoronavirüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından ...