Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde 2021 yılı kandil tarihleri yer alıyor. Müslüman alemi yılın ilk kandilleri olan Regaip ve Miraç kandilini idrak edecek. Üç ayların içerisinde bulunduğumuz bu tarihler islam alemi için büyük önem teşkil ediyor. Peki Kandil günleri ne zaman? İşte 2021 Üç aylar ve dini günler takvimi...

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN ?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2020

Miraç Kandili: 10 Mart 2020

Berat Kandili: 27 Mart 2020

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2020

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ