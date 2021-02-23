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Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı

Ankara'da, 4'üncü kattaki evlerinde kanepede zıplayarak oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki Beyza A., pencereden düşerek ağır yaralandı

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
Kanapede zıplarken 3. kattan düştü!
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DHA

Olay, öğlen saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi 32'nci Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zeynep ve Halil A. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Beyza A., iddiaya göre, evde kanepenin üzerinde zıplayarak oyun oynamaya başladı. Beyza, bir süre sonra kanepenin arkasındaki açık pencereden sokağa düştü. Beyza'yı evde göremeyen ailesi, sokakta hareketsiz yatarken görünce paniğe kapıldı.

Beyza, ailesi tarafından gözyaşları içinde otomobille hemen hastaneye götürüldü. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Beyza, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil bölümüne sevk edildi. Tedaviye alınan Beyza'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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