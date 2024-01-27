Kangallar geciken kışlıklarını giydi

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2 AY GECİKTİ Kangalların kışlık tüylerinin mevsim kayması nedeniyle 2 ay geciktiğini söyleyen Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, "Havaların soğumasıyla birlikte Kangallarımız gerçek postlarına büründüler. Şu anda daha mutlular ve tüy yapıları uzuyor. Mevsimlerin kaymasıyla Kangallarımızın tüylerinde sıkıntılar yaşadık.

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Havaların soğumasıyla birlikte Kangallarımız tüy ve fiziki yapıları da doğal haline büründü. Şu anda iklime adaptasyon sağladıklarını görebiliyoruz. Tüyler 4 santimetreye ulaşarak soğuğa karşı kendilerini koruma altına alıyorlar.