Kanımız kırmızı olmasına rağmen damarlar neden mavidir?
Kanımızın kırmızı olmasına rağmen damarlarımızın derimizden mavi olarak gözükmesi pek çok kişi için büyük bir soru işaretidir. Zamanında bir soyluluk işareti olan mavi damarların neden mavi olduklarını hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için damarlarımızın niye kanımız gibi kırmızı olmadığının cevabı...
Kanınız rengini, oksijen taşırken parlak kırmızı, oksijensiz kaldığında ise daha koyu, donuk bir kırmızı olan, demir açısından zengin hemoglobin molekülleri içeren kırmızı kan hücrelerinden alır. Peki neden kolunuzdaki damarlara baktığınızda mavi görünüyorlar?
DAMARLAR NEDEN MAVİDİR?
Kanımızın kırmızı olmasına rağmen damarlarımızın mavi olmasının nedeni çok sık merak edilen bir konudur. Bunun nedeni, ışığın farklı renklerinin farklı dalga boylarına sahip olması, dolayısıyla cildimize çarptığında farklı şekilde emilmesi ve yansıtılması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.
Alwin Kienle'nin Journal of Applied Optics dergisinde yayınlanan "Damarlar neden mavi görünüyor? Eski bir soruya yeni bir bakış" başlıklı makalesine göre damarlardaki kan mavi görünüyor çünkü damarlara deri ve yağ katmanları arasından bakıyoruz.
Deri, beyaz ışığın kırmızı kısmının çoğunu kandan yansımadan önce dağıtır ve mavi ışığın kandan yansıyıp gözlerimize geri dönmesine neden olur. Bu, mavi renklerin atmosfer tarafından saçılması nedeniyle beyaz güneşin gün batımında kırmızı görünmesine benzer bir etkidir.
MAVİ KAN VAR MIDIR?
Mavi kan inancı günümüzde bile hala varlığını korumaktadır. Bu inanışa göre insan kanı aslında mavidir ve oksijenle temas ettiğinde kırmızıya dönüşür. Ancak bu tamamen yanlış bir düşüncedir.
Kaynak: Science Questions with Suprising Answers, BBC Science Focus