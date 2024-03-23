Kanımız kırmızı olmasına rağmen damarlar neden mavidir?

MAVİ KAN VAR MIDIR?

Mavi kan inancı günümüzde bile hala varlığını korumaktadır. Bu inanışa göre insan kanı aslında mavidir ve oksijenle temas ettiğinde kırmızıya dönüşür. Ancak bu tamamen yanlış bir düşüncedir.

Kaynak: Science Questions with Suprising Answers, BBC Science Focus