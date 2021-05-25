Annesinin başını tencereye koymuştu! Vahşetin ifadesi! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da edinilen bilgilere göre olay, Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında tam bir vahşet yaşanmıştı. Yaşanan şok edici olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs'ta annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.

ANNESİNİN BİLEZİKLERİNİ ALDI

İHA'da yer alan habere göre tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çekti ve onu ölümle tehdit etti. Tuğçe S.’nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık’ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle de tehdit ettiği ortaya çıktı.

KIZI İÇİN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI ÇIKARTTI

Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikâyette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

SATIR VE BIÇAK SATIN ALMIŞ

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.’nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık’ın komşusuna ‘bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun’ dedi. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık’tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S, ise ‘annem tatilde’ dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

ANNESİNİ BANYODA ÖLDÜRÜP PARÇALAMIŞ

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S., ile irtibata geçti. Sayit S.’nin kızına telefonda ‘kapıyı aç’ demesiyle Tuğçe S., kapıyı açtı. Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık’ın yüz üstü yattığı ve 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satırı olduğu tespit edildi.

İLK İFADE: "ANNEM BANA BIÇAK ÇEKTİ"

Yapılan aramalarda kafa kısmının ise bir tencerenin içinde buzdolabının üstünde olduğu belirlendi.

Öte yandan Tuğçe S, ilk ifadesinde, annesiyle olay saati tartıştığını annesinin kendisine bıçak çektiğini, annesinin elindeki bıçağı alarak olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Tuğçe S.'nin, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle işinden de daha önce ayrıldığı öğrenildi.