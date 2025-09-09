Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam "Kanlı ay" tam olarak nedir? Belirli tarihlerde yaşanan bu ilginç gökyüzü olayına yakından bakalım!

        "Kanlı ay" tam olarak nedir? Belirli tarihlerde yaşanan bu ilginç gökyüzü olayına yakından bakalım!

        Gökyüzü, her zaman insanları büyüleyen bir sahne olmuştur. Özellikle nadir görülen gök olayları, merak uyandırır ve astronomi meraklılarını ekran başına toplar. "Kanlı Ay" olarak adlandırılan bu fenomen, sadece göz alıcı değil, aynı zamanda bilimsel olarak da oldukça ilgi çekicidir. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 08:39 Güncelleme: 09.09.2025 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ay tutulmaları, tarih boyunca hem kültürel hem de bilimsel olarak büyük önem taşımıştır. Bunlar arasında en dikkat çekeni, “Kanlı Ay” olarak bilinen kırmızımsı ay tutulmalarıdır. Bu doğa olayı, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmaması gereken bir gösteridir...

        2

        KANLI AY NEDİR?

        “Kanlı Ay”, aslında tam ay tutulmasının bir türüdür. Ay, Dünya’nın gölgesine girdiğinde güneş ışığı doğrudan Ay’a ulaşamaz. Ancak Dünya atmosferinden kırılan ve saçılan ışık, Ay’ı kırmızımsı bir renge bürür. Bu nedenle halk arasında “kanlı” olarak adlandırılır.

        3

        NASIL OLUŞUR?

        Ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasına girer ve Ay’ın üzerine gölgesini düşürür.

        4

        Bu sırada güneş ışığı Dünya atmosferinden geçerken mavi ışık saçılır ve kırmızı tonlar Ay’a ulaşır. Sonuçta ortaya çıkan kırmızımsı renk, özellikle karanlık bir gecede oldukça dramatik bir görünüm sunar.

        5

        BELİRLİ TARİHLERDE YAŞANIR

        Kanlı Ay tutulmaları yılda bir veya iki kez gerçekleşebilir. Ancak her tutulma herkes tarafından görülmez; çünkü tutulmanın gözlemlenebilmesi için belirli coğrafi bölgelerde bulunmak gerekir. Astronomlar bu tarihleri önceden hesaplayabilir ve gözlem planları yapılabilir.

        6

        TARİH BOYUNCA ÖNEMİ

        Tarih boyunca insanlar Kanlı Ay’ı doğaüstü bir olay olarak görmüş ve çeşitli efsaneler üretmişlerdir. Bazı kültürlerde felaketin habercisi olarak yorumlanırken, bazıları için ise önemli ritüellerin başlangıcı olmuştur. Günümüzde ise bilimsel bir fenomen olarak değerlendirilmektedir.

        7

        GELECEK TUTULMA TARİHLERİ

        2025 yılı ve sonrasında birkaç Kanlı Ay tutulması daha gözlemlenecek. Bu tarihler astronomi dernekleri ve gözlem kulüpleri tarafından duyuruluyor. Tutulmayı canlı izlemek isteyenler için en uygun zaman ve mekan bilgileri önceden paylaşılmaktadır.

        Kaynak: Space, National Geographic

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        OVP’de hedef atıl işgücünü azaltmak
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Aniden soğuyan havalar, hastalık mevsim
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız