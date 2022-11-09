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Bu yılın son tutulması olan Kanlı Ay Tutulması, 8 Kasım'da meydana geldi. Peki Ay Tutulması bizi nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ay Tutulması'nın astrolojik etkilerini Habertürk'te, Esra Toptaş ve Kadir Kaymakçı ile Gün Başlıyor'da anlattı.

İşte Dinçer Güner'in Ay Tutulması yorumlarından satır başları...

Bu tutulma 2021 senesinde başlayan Boğa-Akrep tutulmalarının devamı niteliğinde.

Tutulma süresi içerisinde çok beklenmedik şeyler beklememek gerekiyor. 2021’de başlayan sürecin daha da olgunlaşması ve büyümesi olarak görmek gerekiyor.

Boğa-Akrep tutulmaları astrolojide finansla, ekonomiyle, tarımla, üretimle bağlantılı. Eğer ki yeteri kadar aksiyon alınmazsa tutulmalar bu konuları daha güçlü, daha gözümüze sokan bir noktaya taşır.

Ama tutulma Uranüsyen bir tutulma. Uranüs de şok edici, ani, isyankar durumları, bazen devrimleri, bazen grevleri, bazen dijital konuları, teknolojiyi temsil eder.

Tutulma hem bireysel hayatlarımızda hem de dünya üzerinde çok önemli değişimleri başlatacağını bizlere gösteriyor. Önümüzdeki dönemde dijital konularla, uzayla ilgili çok önemli değişimler olabilir.

Maddi anlamda istikrarı yakalamanın birazcık zor olacağı zamanlar. Çok ilginç hareketlenmeler görebiliriz. Havayollarıyla ilgili noktalarda ilginç gelişmeler, birtakım teknolojik arızalar ortaya çıkabilir.

Tutulma 16 derece Boğa’da gerçekleşti. Burası tarım ürünlerinden elde edilen gelirlerin azlığını anlatır. Eğer ki tarımla ilgili konularda gerekli aksiyonu almazsak önümüzdeki birkaç ay içerisinde, tarımdan elde edilen gelirler ve ürünlerde birtakım problemler yaşayabiliriz.

Önümüzdeki 2-3 aylık süreçte hem dünyada hem de kendi ülkemizde kadınların gücünün, kadınların siyasi arenadaki çıkarttıkları seslerin, yapacakları hareketlerin çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü Venüs’ün çok güçlü olduğu bir tutulma.

Venüs kadınları, kadının toplumdaki yerini, kadının gücünü temsil eder. Bu tutulma kadın odaklı bir tutulmaydı.

HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Tutulma Boğa burcunda gerçekleştiğinden dolayı, toprak grubu burçları için daha faydalı olacaktır.

Güneş ve yükselen burçları Boğa, Oğlak, Başak olanlar güzel etkilenecek. Yeni işler, kazançlar, sürpriz projeler, dijital konularda güzel gelişmeler olabilir.

Kovalar, Aslanlar ve Akrepler için bu tutulma birazcık zorlayıcı. Onlarda değişim süreci başlıyor. Fakat sabit burçlar oldukları için asla değişmek istemiyorlar. Ama tutulma onlara ‘Harekete geç’ diyor.

Su grubu burçları olan Balıklar ve Yengeçler tutulma zamanı sevdikleri insanlardan destek alacaklar. Birilerinin onlara destek olacağı bir tutulma olacak.