Kanlı Ay tutulması ile ilgili en çok merak edilen nasıl izlenir ve Türkiye'den görülebilir mi gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 2021 Mayıs ayının son günlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar Kanlı Ay tutulmasıyla ilgili 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

26 MAYIS KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.

AY TUTULMASININ TARİHİ

Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.

"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

SÜPER AY NEDİR?

Diğer yandan Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın olduğu "yerberi" konumundaki görünümüne "Süper Ay" deniliyor.

Bu görünüm, Ay'ın olağandan büyük göründüğü bir Dolunay halini tanımlıyor.

ÇİÇEK AY NEDİR?

"Çiçek Ay" adlandırması ise Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin açtığı bahar mevsiminde, mayıs ayında ortaya çıkan dolunayları tanımlamak için kullanılıyor.

Yarınki tutulma, ayın tüm bu niteliklerini aynı anda görünür kılacak. Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı seyrederken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadarki bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu ve "Kanlı Ay" görünümüne büründüğünü gözlemleyecekler.

BU YIL GERÇEKLEŞECEK DİĞER TUTULMA TARİHLERİ

Bu yıl toplam 4 tutulma yaşanacak. Tutulma tarihleri şu şekilde olacak;

-26 Mayıs 2021 Yay burcunda Ay Tutulması

-10 Haziran 2021 İkizler burcunda Güneş Tutulması

-19 Kasım 27 derece Boğa burcunda Ay Tutulması

-4 Aralık 2021 Yay burcunda Güneş Tutulması