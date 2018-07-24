2018 yılı Temmuz ayında gerçekleşecek kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Peki; kanlı Ay tutulması ne zaman? 1 saat 45 dakika sürecek kanlı Ay tutulmasının kesin tarihi belli oldu. İşte 2018 kanlı Ay tutulması tarihi...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2018-2020 yılları arasında ülkemizde gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisi 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.
2018'in son tutulması, 11 Ağustos'ta parçalı güneş tutulması olacak. Bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75'ini örtecek.İzlanda, Kanada'nın en kuzeyi, Rusya, Grönland, İskandinavya ve Kazakistan'ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin'in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek.Maalesef bu tutulma ülkemizden görülemeyecek.
AY TUTULMASI NEDİR?
Tutulmalar çok eskiden beri bilinen gök olaylarıdır. Yer ve Ay, diğer gezegenler gibi Güneş’ten aldıkları ışınları yansıtarak kendilerini gösterirler. Ay, Yer çevresinde; Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörünge hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Ay, Yer’in gölge konisine girdiğinde Ay tutulması, Ay’ın gölge konisi Yer üzerine düştüğünde ise Güneş tutulması meydana gelir. Özetle, Ay ve Güneş Tutulmaları Ay, Güneş ve Yer’in uzayda birbirlerine göre konuşlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
KANLI AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.
DOLUNAY NE ZAMAN?
Dolunay 2018 yılı Temmuz Ayı'nda Temmuz Ayı'nın 27. gününe denk geliyor. Dolunay ve tutulmanın aynı güne denk geldiği 27 Temmuz'da Kanlı Dolunay gerçekleşmiş olacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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