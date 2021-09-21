Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp - Haberler
ABONE OL

Sokaktaki kanlı infazda yeni detay! Kızının da kaybolduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, dün sabah işe gitmek için evinden çıkan Aziz Erkan, sokakta yürüdüğü sırada tüfekle sırtından vurularak öldürüldü. Polis faillerin peşine düşerken, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra'nın da ortadan kaybolduğu belirlendi

SON DAKİKA: Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp - Haberler
Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp
0:00 / 0:00
İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan ve sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurularak öldürülen Aziz Erkan'ın (44) 20 yaşındaki kızının da aynı saatlerde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı. Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan Aziz Erkan, işe gitmek için evden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü sırada sırtından tüfekle vuruldu.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesine uyanan mahalleli, yerde yatan şahsı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Erken, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Aziz Erkan'ı vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET SABAHI KIZI DA ORTADAN KAYBOLMUŞ

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra'nın da aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis ekipleri kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Havai fişek faciasında yeni rapor! - Haberler
GÜNDEM Havai fişek faciasında yeni rapor!
1915 Çanakkale Köprüsü
GÜNDEM 1915 Çanakkale Köprüsü
Kürt sorunu polemiği! Son dakika: AK Parti, CHP ve HDP'den açıklamalar
GÜNDEM Kürt sorunu polemiği! AK Parti, CHP ve HDP'den ...
Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı beraat etti - Haberler
GÜNDEM Açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'na ...
Bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEM Bebeğini elleriyle boğan kadın hayatını kaybetti!
TEK KELİMEYLE DEHŞET! Son dakika: Ustasını rehin almıştı, görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!
DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den "perşembe" için flaş uyarı - VİDEO HABER
GÜNDEM Dikkat çeken uyarı: Perşembe günü yurt genelinde ...
Son dakika: Yaşlı çoban, evlat vahşetine kurban gitti! Kızı boğazını kesti
GÜNDEM Genç kadın kan dondurdu!
Aparttaki cinayette kayıt cihazını çalmışlar! - Haberler
GÜNDEM Aparttaki cinayette kayıt cihazını çalmışlar!
Sedat Peker'e Erkam Yıldırım'a "hakaret" ve "iftira" suçundan dava
GÜNDEM Sedat Peker için 6 yıl 4 aya kadar hapis istemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.