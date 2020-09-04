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Kanlı tartışma sonrası polisi aradı: Oğlumu öldürdüm

Kastamonu'da baba ile oğlunun henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışması kanlı bitti. Baba, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu öldürdü. Bir süre sonra polisi arayan baba, "Oğlumu öldürdüm" diyerek, kendini ihbar etti

kastamonu cinayet
DHA

Kastamonu'da bir baba evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B., evde bulundukları sırada oğlu Selçuk Baltacıoğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu'nu bıçaklayarak öldürdü.

Bir süre sonra baba S.B., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak 'oğlunu öldürdüğü' ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından cinayet şüphelisi baba S.B., Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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