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HaberlerSağlıkKanserAMAN DİKKAT! Son dakika: Kanser hastaları için korona aşısı uyarısı geldi
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Kanser hastaları için çok önemli uyarı!

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, kanser hastalarını Kovid-19 aşısı olmaları için uyardı. Dernek Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, "Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile beraber ortak bir başvuru yapmıştık. Bu başvurumuz ile kanser hastalarımız aşılama sırasında öncelikli grup oldu. Tüm kanser hastalarımızı aşılarını yaptırmaya çağırıyoruz. Çünkü Kovid-19 ve kanser gerçekten çok tehlikeli bir ikili" dedi

AMAN DİKKAT! Son dakika: Kanser hastaları için korona aşısı uyarısı geldi
Kanser hastaları için çok önemli uyarı!
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AA

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, kanser hastalarının Kovid-19 aşılamasında öncelikli grup içinde yer aldığını belirterek, "Tüm kanser hastalarımızı aşılarını yaptırmaya çağırıyoruz. Çünkü Kovid-19 ve kanser gerçekten çok tehlikeli bir ikili" dedi.

AA'da yer alan habere göre Özyiğit yaptığı açıklamada, onkologlar olarak bu süreçte en büyük endişenin kansere bağlı ölümlerin ve ilerlemiş kanser vakalarının gelecek yıllarda ciddi artışlar göstermesi olduğunu söyledi.

"KANSER HASTALARIMIZ ZORLUK YAŞIYOR"

Kanserin yaş arttıkça toplumda görülme sıklığı yükselen bir hastalık grubu olduğunun altını çizen Özyiğit, "Zorunlu kısıtlamalar nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kanser tedavisi gibi özellikli sağlık hizmetlerine ulaşımında sıkıntılar yaşadığını biliyoruz" diye konuştu.

Özyiğit, bu süreçte Avrupa'da görülen sağlık sistemindeki kilitlenmelerin Türkiye'de olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ŞİKAYETLERİ OLAN HASTANEYE GELMEKTEN ÇEKİNİYOR"

"Ama bazı hastalarımız Kovid-19 korkusundan, şikayetleri olsa bile hastanelere başvurmaktan çekindi. Bunun neticesinde geciken kanser tanıları nedeniyle ilerlemiş evreler ve tedavilerimizde ciddi zorluklar yaşıyoruz. Dernek olarak yaptığımız bir araştırmada, pandeminin ilk aylarında özellikle büyük şehirlerimizdeki radyoterapi merkezlerinde hasta sayılarının ciddi oranlarda düştüğünü saptamıştık. Bu durumun yansımaları ilerleyen süreçte netleşecektir."

"RADYOTERAPİ HİZMETİMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Türkiye'de radyasyon onkolojisi alanında çalışanların salgın sürecini şu ana kadar başarılı şekilde yürüttüğünü vurgulayan Özyiğit, "Tedavilerimizin önemli bir bölümü ertelenebilecek grupta olmadığı için radyoterapi hizmetlerimiz bu süreçte yurt çapında kesintisiz devam etti" dedi.

"TÜM KANSER HASTALARI AŞILARINI YAPTIRMALI"

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği olarak salgın boyunca Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim ve işbirliği içinde olduklarını belirten Özyiğit, şunları kaydetti: "Tüm hayati önerilerimiz ilgili kurullarda olumlu karşılanıp, kılavuzlara alındı. Son olarak Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile beraber ortak bir başvuru yapmıştık. Bu başvurumuz ile kanser hastalarımız aşılama sırasında öncelikli grup oldu. Bu vesile ile tüm kanser hastalarımızı aşılarını yaptırmaya çağırıyoruz. Çünkü Kovid-19 ve kanser gerçekten çok tehlikeli bir ikili.

"AŞI OLMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Biz onkologlar eskiden sadece kanserle mücadele ediyorduk. Pandemi sırasında ise kanserle mücadelenin yanına bir de hastalarımızı Kovid-19'dan korumak için harcadığımız ilave çabalar eklendi. Dolayısıyla bu ortak mücadelede hastalarımızın biz onkoloji çalışanlarına yardımcı olmaları ve aşılarını yaptırmaları önemli.

"VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN"

Tereddüt eden vatandaşlarımız için şu hatırlatmayı yapmak isterim. Biz sağlık çalışanları olarak Çin aşılarımızı yaptırdık. Eğer tereddüt etseydik, bu aşıları yaptırır mıydık? Bu açıdan vatandaşlarımız rahat olsunlar. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek aşıyla ilgili tüm merak ettikleri cevapları bulabilirler."

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