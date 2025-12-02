Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kanserde genetik haritalandırma dönemi | Sağlık Haberleri

        Genetik haritalandırma kanserle mücadelede kritik rol oynuyor

        ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde ilaç keşfi ve geliştirme süreçlerinde görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Güzel, genetik haritalandırmanın, kanserin erken teşhis ve tedavisinde kritik rol oynadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:28 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanserde genetik haritalandırma dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FDA'da kanser ve hematoloji ilaçları üzerine çalışmalar yürüten, Covid-19 döneminde geliştirilen yerli ilaca katkı sağlayan Prof. Dr. Güzel, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamada bulundu.

        İlaçların yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda kafa yoran bir bilim adamı olduğunu belirten Güzel, özellikle kanserde yeni nesil ilaçların gelişmesi, kişisel tedavi seçeneklerinin artmasıyla Türkiye'nin "biyoteknolojik" ve "biyobenzer" ilaçlarda bu teknolojiyi yakalayabileceğini düşündüğünü söyledi.

        Türkiye'nin güçlü bir akademik kadroya, yerli sanayiye ve bu alanda stratejik bir iradeye sahip olduğunu vurgulayan Güzel, Türkiye'nin akraba evliliklerinin çok olduğuna, bu kapsamda genetik bozuklukların ve SMA gibi hastalıkların görüldüğüne dikkati çekti.

        REKLAM

        Güzel, kanser, diyabet gibi metabolik hastalıklara yönelik ilaçların Türkiye'de geliştirilmesi ve üretilmesinin önemine işaret ederek, yerli üretimin sağlanmasıyla biyoteknolojik ilaçlar ve onkoloji alanındaki ürünlere yönelik yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık ithalat giderlerinin ülke içinde kalabileceğini vurguladı.

        Bunu "üç sac ayağına" benzeten Güzel, "Yerli üretim sanayicimizin geliştirilmesi, ürünü yapan, üreten bilim insanlarının sayısının artırılması ve devletimizin bu konuda niyetli olması. Bu işin gerçekleştirileceği bir altyapının olması. Bir laboratuvarın veya üretim tesisinin olması. Bunu yapabilecek ülkelerden birisiyiz. TÜSEB bu konuda çok büyük mesafe kat etti. TÜBİTAK da bu konuda bilim insanlarımıza çok büyük destekler veriyor" diye konuştu.

        "ADRESE TESLİM TEDAVİ YÖNTEMLERİ ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLEBİLİR"

        Güzel, son yıllarda immünoterapi ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin kanser tedavisinde daha çok öne çıktığını, bunların pahalı tedaviler olduğunu belirten Güzel, "Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında olan ürünler var. Bunlar ciddi maliyetli ürünler. Kişisel tedavi yöntemlerinde çok öne çıkan ürünler var. Bunlar adrese teslim tedavi yöntemleri. Ülkemizde de bu geliştirilebilir. İmmünoloji ve kanser o kadar iç içe girdi ki kanser immünoterapi ilaçları çok gelişmeye başladı. Ben son on yılda da bu ürünlerin daha da artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Prof. Dr. Güzel, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin ulusal genom haritasının çıkarılmasının, kanserle mücadelede kritik bir adım olacağının altını çizdi.

        Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu anımsatan Güzel, "Kanserde erken teşhisi de yakalayabiliriz. Yeni nesil dizilemede biz bunu daha da sistematikleştirirsek, ülkemiz çapında ciddi bir data da elde edebiliriz. Yapay zeka elimizde ne kadar veri varsa, bize o kadar fayda sağlıyor. Yoksa bize faydalı olamaz. Yapay zekanın kanserde kişisel tedavide çok faydalı olacağını düşünüyorum. Erken teşhis ve taramada aynı zamanda bize ciddi kaynak olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "ERKEN TEŞHİS MÜMKÜN"

        Prof. Dr. Güzel erkeklerde prostat ve akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri, çocuklarda ise löseminin en sık görülen türler olduğunu hatırlatarak, "Bir aileden bir veya iki örnek alınarak genetik haritalandırma çıkarılırsa, ülkemizde böylelikle kanserde erken teşhis yapabiliriz. Daha hastalık oluşmadan bu aile kansere meyilli, ailede zaten bir genetik profilleme var. Böyle bir profilleme çıkarılarak, bu yapay zekaya da entegre edilebilir. Kanserle savaşın bu şekilde daha başarılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        Kanserle mücadele ciddi bir savaş verilmesi ve bu konuda hazırlıkların iyi bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Erken teşhis ve tarama yöntemleriyle birlikte daha teknolojik gelişmeleri de iyi takip ederek, yeni nesil tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle birlikte bu konuda daha başarılı olunabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

        Prof. Dr. Güzel, kanser ve metabolik hastalıklar arasındaki ilişki üzerine çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Benim de uzun yıllar kanserde çalışma alanım, kanser bir metabolik hastalık mıdır? Bir kanser hastası teşhis edildiğinde onkolog 'şekeri kes' der. Benim de çalışma alanım, kanser ve şeker arasında ilişkiyi incelemek. Kanser metabolik bir hastalık mıdır, değil midir? Bu konuda ciddi tartışmalar var. Kanser metabolizması diye çalışılan bir alan var. Kanser, genetik bozukluk mudur, yoksa insanların metabolik alışkanlıkları mı bunu ortaya çıkarıyor? Hareket etme kabiliyetimiz azaldı. Stres, sıkıntı, bu türlü hayat biçimi de kanserdeki vakaların sayısını artırmış oldu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"