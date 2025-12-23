Habertürk
        Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu: Ameliyat olacağım

        Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu: Ameliyat olacağım

        Rektum kanseriyle mücadele eden sunucu Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Cuma günü ameliyat olacağım"

        Giriş: 23.12.2025 - 08:28 Güncelleme: 23.12.2025 - 08:28
        "Ameliyat olacağım"
        Yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ece Vahapoğlu, bir işlem göreceğini; "Haftaya rektoskopi ile başlıyorum. Minik bir uyuyup uyanacağım" sözleriyle ifade etti.

        Daha sonra bir paylaşım daha yapan Ece Vahapoğlu, tedavisinde kemoterapiye bir süreliğine ara verildiğini duyurdu; "Cuma günü ameliyat olacağım. Ameliyata kadar işlerimi, çekimlerimi bitireceğim" dedi.

        #Ece Vahapoğlu
        #rektum kanseri
