Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu: Ameliyat olacağım

Yaklaşık 3 aydır rektum kanseriyle mücadele eden Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ece Vahapoğlu, bir işlem göreceğini; "Haftaya rektoskopi ile başlıyorum. Minik bir uyuyup uyanacağım" sözleriyle ifade etti.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Ece Vahapoğlu, tedavisinde kemoterapiye bir süreliğine ara verildiğini duyurdu; "Cuma günü ameliyat olacağım. Ameliyata kadar işlerimi, çekimlerimi bitireceğim" dedi.