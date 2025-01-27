Forbes, servetini 400 milyon dolar olarak açıklayıp milyarder statüsünü kaybettiğini söylemiş olsa da Kanye West, yeniden milyarder olduğunu ilan etti ve bununla ilgili kanıt sundu.

47 yaşındaki rap şarkıcısı, geçtiğimiz günlerde Instagram'da net servetiyle ilgili bir güncelleme paylaştı. Bir değerleme şirketi olan Eton Ventures, West'in servetinin 2,77 milyar dolar değerinde olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı da bu bilgiyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.