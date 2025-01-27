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        Haberler Dünyadan Kanye West yeniden milyarder oluşunu kutladı: Serveti 2,77 milyar dolar - magazin haberleri

        Kanye West yeniden milyarder oluşunu kutladı

        Yahudi karşıtı ve siyahilere yönelik ırkçılık içeren tartışmalı söylemleri nedeniyle marka işbirlikleri sona erdirilen ve milyarder statüsünü kaybeden Kanye West, yeniden milyarder olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:20
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        Forbes, servetini 400 milyon dolar olarak açıklayıp milyarder statüsünü kaybettiğini söylemiş olsa da Kanye West, yeniden milyarder olduğunu ilan etti ve bununla ilgili kanıt sundu.

        47 yaşındaki rap şarkıcısı, geçtiğimiz günlerde Instagram'da net servetiyle ilgili bir güncelleme paylaştı. Bir değerleme şirketi olan Eton Ventures, West'in servetinin 2,77 milyar dolar değerinde olduğunu iddia etti. Ünlü şarkıcı da bu bilgiyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Şirket, West'in bu değerlemeye müzik portföyünün ve sahibi olduğu moda markasının başarısıyla ulaştığını belirtti. West, yeniden milyarder olduğu haberini "La la la" şeklinde yorum yazarak duyurdu.

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        West, 2022 yılında özellikle Yahudi karşıtı ve siyahilere yönelik ırkçılık içeren tartışmalı söylemleri nedeniyle dev markalar tarafından dışlanmış, markasının işbirlikleri sona erdirilmişti.

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        Forbes'un 2024 yılının en zengin sanatçıları listesinde 2,5 milyar dolarlık servetiyle birinci sırada yer alan Jay-Z'nin ardından 1,7 milyar dolarla Rihanna, 800 milyon dolarla Dr. Dre, 740 milyon dolarla Taylor Swift geliyordu.

        #Kanye West
        #milyarder
        #Forbes
        #servet
        #en zengin sanatçılar
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