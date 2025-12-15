KAP'a bildirdi: AJet yolcularına küresel e-SIM dönemi

Habertürk
        İz Yatırım Holding'in iştiraklerinden PWT Teknoloji A.Ş., PocketeSim markasıyla AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. arasında 2+1 yıl süreli e-SIM iş birliği sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, 12 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi

        Giriş: 15.12.2025 - 07:42 Güncelleme: 15.12.2025 - 07:45
        İz Yatırım Holding’in iştiraklerinden PWT Teknoloji A.Ş., PocketeSim markasıyla AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. arasında 2+1 yıl süreli e-SIM iş birliği sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, 12 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

        KAP'a yapına açıklama şöyle:

        "Şirketimiz İz Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden PWT Teknoloji A.Ş., PocketeSim, AJet Hava

        Taşımacılığı A.Ş. ile 12.12.2025 tarihinde 2+1 yıl süreli bir e-SIM iş birliği sözleşmesi imzalamıştır.

        Söz konusu sözleşme kapsamında PWT Teknoloji A.Ş., AJet yolcularına küresel ölçekte e-SIM hizmeti sunacaktır."

