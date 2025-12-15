KAP'a bildirdi: AJet yolcularına küresel e-SIM dönemi
İz Yatırım Holding'in iştiraklerinden PWT Teknoloji A.Ş., PocketeSim markasıyla AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. arasında 2+1 yıl süreli e-SIM iş birliği sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, 12 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi
İz Yatırım Holding’in iştiraklerinden PWT Teknoloji A.Ş., PocketeSim markasıyla AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. arasında 2+1 yıl süreli e-SIM iş birliği sözleşmesi imzaladı. Anlaşma, 12 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.
KAP'a yapına açıklama şöyle:
"Şirketimiz İz Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraklerinden PWT Teknoloji A.Ş., PocketeSim, AJet Hava
Taşımacılığı A.Ş. ile 12.12.2025 tarihinde 2+1 yıl süreli bir e-SIM iş birliği sözleşmesi imzalamıştır.
Söz konusu sözleşme kapsamında PWT Teknoloji A.Ş., AJet yolcularına küresel ölçekte e-SIM hizmeti sunacaktır."