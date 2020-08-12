1946 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Kapalıçarşı, İstanbul’un merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin tam ortasında yer alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir. İçinde bulunan yaklaşık olarak 4.000 dükkânı ile gün içerisindeki en yoğun zamanlarında ortalama yarım milyona yakın insanı ağırladığı söylenen Kapalıçarşı, yılda 91 milyon turisti ağırlayarak dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekânı unvanını kazanmıştır. Peki, yoğun bir şekilde ziyaret edilen Kapalıçarşı saat kaçta açılıyor? Kapalıçarşı saat kaçta kapanıyor? İşte Kapalıçarşı 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler…

Kapalıçarşı Çalışma Saatleri Nedir?

Kapalıçarşı; hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sabah saat 08:30 itibariyle açılmakta ve akşamları da saat 19:00’da kapanmaktadır.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Kapalıçarşı Çalışma Saatleri Nedir?

Coronavirüs sebebiyle 24 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan tarihi çarşıda 1 haziran 2020 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.

Kapalıçarşı Öğle Saati Açık mı?

Kapalı Çarşı öğle arası vermeden hizmet vermeye devam eden bir çarşıdır.

Kapalıçarşı Hafta Sonu Açık mı?

Kapalıçarşı tıpkı hafta içi olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonu da açıktır. Ancak Pazar günleri kapalı olan dükkanlarda bulunmaktadır.

Kapalıçarşı Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Kapalıçarşı; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalı durumdadır. 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi resmi tatil günlerinde ise açık durumdadır ve normal ziyaret saatleri içerisinde hizmet vermektedir.

Kapalıçarşı İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Kapalıçarşı içerisindeki her dükkânın ayrı unvanı bulunmaktadır.

Sorumlu Kişi: Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı

Kapalıçarşı Dernek Adresi: Kapalıçarşı Esnafları Derneği

Kalpakçılar Cad. Sorguçlu Han No: 22 Kapalıçarşı Beyazıt İstanbul

Kapalıçarşı Telefonu: 0 212 519 12 48

Kapalıçarşı Faks Numarası: 0 212 528 39 99

Kapalıçarşı Çağrı Merkezi Numarası: 0212 519 12 48

İnternet Adresi: http://kapalicarsi.com.tr