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        Haberler Bilgi Gündem Kapıcılar Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Kapıcılar Kralı konusu ve oyuncuları

        Bir dönemin unutulmaz filmlerinden olan Kapıcılar Kralı, bu akşam bir kez daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ekran başında yerini aldı. İşte Kapıcılar Kralı filmi hakkında en çok merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:50
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        Kapıcılar Kralı yeniden ekranlarda! Senaristliğini Umur Bugay'ın, yönetmenliğini ise Zeki Ökten'in yaptığı Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları ve nerede çekildiği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kapıcılar Kralı filmine dair merak edilen sorular ve yanıtları...

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        KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Film 1976 yılında çekilmiştir. Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir.

        Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

        KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kapıcılar Kralı filmi, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokakta, sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi. Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilmiştir.

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        KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?

        Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

        Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

        Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

        Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

        Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

        Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

        Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

        Feridun Çölgeçen - Übeyit

        Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

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