Kapıkule'de beline sardığı bezde 5 bin gümrük kaçağı ilaçla yakalandı Edirne'de, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir kadın yolcunun beline sarılı bezde 5 bin 148 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Şüpheli kadın gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.01.2025 - 04:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 04:43 facebook

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