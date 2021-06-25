Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncuları kimler, konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. 2016 çıkışlı Marvel filminin başrolünde Chris Evans, Robert Downey Jr. yer alıyor. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...
KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI KİMLER?
Chris Evans
Robert Downey Jr.
Scarlett Johansson
Sebastian Stan
Anthony Mackie
Don Cheadle
Jeremy Renner
Chadwick Boseman
Paul Bettany
Elizabeth Olsen
Paul Rudd
Emily VanCamp
Tom Holland
Frank Grillo
William Hurt
Daniel Brühl
Martin Freeman
KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI KONUSU NEDİR?
Marvel’in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" adlı filminde Steve Rogers’ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezler'in yenilenmiş ekibinin lideri olarak görülmektedir.
Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers (Kaptan Amerika)'ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.
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